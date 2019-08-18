35D的煩惱！李芷菱做唔到劇烈運動

擁有35D驕人上圍的亞姐最上鏡小姐李芷菱（Camilla），早前於書展推出個人寫真集，為了以最佳狀態示人，她積極減肥瘦身，最終成功在一個月減去15磅：「我選完美之後就開始懶，肥咗好多，直至公司通知我會影寫真，我就開始落力節食減肥，同埋做好多徒手運動，接用咗近一個月減咗15磅，成功搵番條腰仔。」



身材豐滿固然令人稱羡，但其實有苦自己知，Camilla更大呻「胸大之苦」：「其實做運動時個心口好痛，極級辛苦，所以唔可以做太激烈運動。同埋我喺中學發育時期比較怕醜，會唔想畀人知道自己心口大，所以刻意去寒背，或者戴Sports Bra返學，因為驚畀同學笑。可能當時經常寒背，導致依家腰骨有啲彎，以前好介意其他人嘅眼光，不過依家大個女就發現好平常，身材好自然有人關注。」她笑指有得揀身材依然愈大愈好，不過她拒絕「造假」升Cup：「我依家做運動跳都咁辛苦，如果到時隆胸，個心口硬咗咪仲痛！」，並期望靠做運動能達到「瘦身不瘦胸」的效果。



至於感情生活方面，單身的她坦言社交圈子狹窄而難覓男友：「我工作地方主要係女性為主，比較難認識到男仔，不過依家我仲後生，專注喺事業上，至少暫時呢一刻都唔着急拍拖，可能遲啲年紀再大啲先考慮Speed Dating。」



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

