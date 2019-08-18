入行辛酸史！陳奐仁做監製被壓價搞到着草

「弘音教父」陳奐仁（Hanjin）將於8月30日在會展舉行演唱會，提到入行20年，他坦言廿年來經歷了很多事：「如果可以選擇唔經歷嘅嘢，我唔想經歷。」他坦言做監製時遇過很多棘手的客人，被人欺負：「例如明明已經收平咗，本身話8折，做完之後佢話5折，再扣埋之前食飯嘅錢，所以4折，不停壓價，入行時呢啲情況喺外地好普遍，因為我個樣好恰，又係新人。」他又謂有些地方做法是開宗明義講明多少錢：「有個一開始就講明2折，諗諗吓覺得呢個機會幾好，因為係好嘅外國Artist，又飛我去外地做嘢，開門見山講明仲好，好過嗰啲逐步變又扣你開支。」



問到可曾有反抗過？他說：「記得第一次恰得好甘嘅時候，我有發爛渣，但對方鬧番我轉頭，話我唔感恩，我嗰時好委屈咁諗，我一係就好有骨氣咁唔要佢嘅錢然後走，一係就攞嗰少少錢番去做家用，因為嗰個Job我花咗一、兩個月嘅Production。」遇過很多被剝削的情況後，他表示最喜歡香港：「因為香港開門見山講6折，之後又唔會扣你飯盒錢同酒店錢，當然我嘅地位同名氣都愈嚟愈高。」講到入行初期遇過這麼多辛酸事，可有想過放棄不做這行？他說：「有幾下直情係驚咗，跟住返新加坡避難，唔鍾意畀人屈，又唔鍾意畀人唱，不過嗰幾個月其實個人依然喺新加坡做嘢，有嘢做先飛，十年前就嚟咗香港定居。」回望過去的挫折，雖然對成長有所幫助，但他說：「撞牆係重要嘅，但可唔可以唔好撞咁多。」



提到演唱會，雖然Hanjin現時練得一身肌肉，但他謂不會特地加操騷肌：「因為會練到痛，搞到瞓唔到覺、彈唔到結他、唱唔好歌。」但講到騷肌可能幫到演唱會，他說：「原則上少少唔啱數，但如果幫到演唱會都可以諗一諗。（老婆介唔介意？）如果幫到演唱會我諗佢唔介意，係阿爸阿媽可能會介意，其實我唔恨露，我之前操肌都係想健康咋嘛。」他又預告新歌《Can You Hear Me》會扮韓星跳舞，笑言：「如果到時排舞令到個人乾晒，我就除一除衫啦，獻兩秒畀大家睇。」



服裝：Ted Baker

場地：好時光

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