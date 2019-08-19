同油面講Bye Bye！馬國明扮靚迎接新戀情

藝人馬國明早前爆出女友黃心穎「偷食」人夫許志安，出軌事件震撼全城，雖然事後他處處為心穎護航，但暗示已把女方「降呢」為朋友，首證情已逝。回復單身的他與唐詩詠在劇集《白色強人》飾演情侶，深受觀眾歡迎，不少網民期望兩人戲假情真，奈何一直是好「兄妹」。



回春醒神晒



為保靚樣隨時迎接新戀情，甩拖的馬國明勤力做Facial扮靚。日前不用開工的他，下午約2時駕車離開太古城寓所，冒雨前往銅鑼灣的美容院。一身全黑打扮兼戴上帽的他，甫下車見記者在場即一臉愕然，見他滿面油光，隨即頭耷耷把帽拉低，幾乎連眼都遮埋，並急急腳步入𨋢上樓。



兩小時後，扮完靚的馬國明心情明顯好轉不少，皮膚變得光滑終於有面見人，即時成個人醒晒神，主動向鏡頭笑笑口，邊行邊揮手任影唔嬲，期間他幾乎撞到天花吊下來的指示牌，幸好極速烏身避開。



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