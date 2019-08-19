東方日報C1：具慧善被離婚轟安宰賢變心

繼韓星宋仲基和宋慧喬宣布離婚，愛情童話破滅後，「雙宋」效應延及另一對公認恩愛的夫婦安宰賢及具慧善！具慧善昨日連環炮轟憑神劇《來自星星的你》人氣急升的安宰賢，自爆「被離婚」，更直指男方變心，她明言：「如果你不留情面，我也不會善罷甘休！」



現年32歲的安宰賢在《星星》飾演全智賢弟弟，2015年與年長兩歲的具慧善合演韓劇《BLOOD》撻着，並於翌年5月21日的韓國「夫婦節」註冊結婚。兩人愛得高調，婚後甘苦與共，例如具慧善前年確診嚴重過敏性消化功能障礙症，去年暴肥10公斤，出名是「寵妻狂」的安宰賢不離不棄，具慧善上月亦在執筆小說《眼淚是心形模樣》記者會上感謝丈夫。



豈料昨日凌晨，她親揭童話不再，三年多的婚姻止步，令不少粉絲感到震驚及惋惜，直指他們是「雙宋」翻版！皆因宋仲基及宋慧喬同樣因合作拍劇譜出姊弟戀及結婚，惟婚姻只維持了一年八個月，宋仲基今年6月單方面宣布離婚，與喬妹不歡而散，令人不勝唏噓。



斥對方拒當面謝罪



具慧善在Instagram（Ig）大爆安宰賢激情不再，單方面提出離婚：「因倦怠期而變心的丈夫想離婚，我卻想守護家庭。」同時上載雙方短訊截圖，爆出她為免打擊健康欠佳的具母，本計劃押後公布婚變，並鬧爆安宰賢拒絕見面，只肯致電外母謝罪，她在短訊中直斥：「不是說好要見面嗎，像說服我結婚時一樣，離婚也要負起責任說服我，簽文件又不是甚麼困難事。如果你不留情面，我也不會善罷甘休，親自跟我母親見面謝罪吧，告訴她，你沒辦法對結婚時說過的話負責任，工作有甚麼重要，如果說比我母親還重要的話，我絕對無法忍受！」隨後她刪除短訊截圖，在Ig取消關注安宰賢並刪除相關貼文，又「預告」將有離婚報道曝光，但請大家別相信內容。



搬離愛巢追數



兩人所屬的BH事務所發聲明，指他們因各方問題協議離婚，並透露具慧善已聘律師，向法院申請離婚調停，希望於9月完成相關程序。聲明內容指二人幸福相愛過，希望在隔閡擴大前保留良好感情，各走各路。不過，具慧善隨後發文反擊事務所，指公布離婚聲明前未曾跟她商議，又強調她未同意簽署離婚協議書，深感被背叛，並公開與安宰賢的短訊內容：「我覺得離婚的事不應由事務所處理，事務所說可以跟我解約，我亦覺得離開公司是正確，但假若我離開公司，離婚後就沒有工作，所以你把龍仁愛巢按揭的還款轉帳給我吧，並告訴律師讓他在協議書內添加此項，這樣我就進行離婚調停。離婚原因跟之前一樣，因為你變心，信任關係破裂。」有傳兩人早前已分居，搬離位於龍仁的愛巢，安宰賢現時在江南區自住。



「跟他分開可能會死」



據悉具慧善今年5月底決定過檔BH事務所後開始夫妻不和，其實她在《眼》的記者會已露婚變端倪，坦言結婚是因為「無法與他分開，我覺得跟他分開，我可能會死。」言談間大讚安宰賢單純善良，但坦言吵架時，老公很怕她。她又自言自己更愛對方，最近甚至覺得只有自己在愛他，明顯她口中的「變心」上月已開始醞釀。



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