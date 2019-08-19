冇唱歌天分！方堯恨闖影視圈

組合B.Gs各成員最近分別推出個人單曲，其中方堯（Yona）於日前現身簽唱會，並獻唱歌曲《不敢打擾你》，不過她就自嘲沒有唱歌天分：「其他人學一個月嘅唱歌技巧，我要學足一年，所以個人單曲應該係可一不可再，希望大家好好珍惜呢首歌。」她坦言相比唱歌，自己較喜歡做戲，希望有機會在影視上多作嘗試：「其實我平時都鍾意搞吓笑，扮吓嘢、模仿吓其他人，我完全可以放低偶像包袱，唔介意扮醜。」至於會否計劃單飛發展？她斷言不會亦不喜歡單飛：「雖然我生得大大隻，但我好細膽又怕孤單，都係鍾意團隊生活，一班人熱熱鬧鬧。」



而發布會當日，其他成員的MV男主角都有現身支持，唯獨Yona的MV男主角、前港男梁裕恆（Flow）未有現身，之前Flow在社交平台出言撐黃心穎，被網友指抽水，問到對方是否怕輿論壓力而缺度，Yona表示沒有多想：「可能佢只係有其他工作要忙，所以嚟唔到啫！」

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