丁噹高處跌落傷屁股　阿媽擔心勸退休

「全民情歌天后」丁噹早前在台北舉行的「超犀利趴10」演唱會演出時，意外地從2.1公尺高處跌落升降台，造成「髖關挫傷」跟肌肉拉傷的腫脹，仍依然死撐演出，讓全場歌迷讚賞她敬業十足！翌日她和歌迷報平安:「女戰士精心休養一陣子就會康復了，大家放心！」但她也自責，為了演唱會每天排練三小時的10分鐘唱跳表演，以及與台灣男歌手J.Sheon第一次的舞台合體，兩人原本還設計了很多令人臉紅心跳的親密互動，因為發生意外而臨時取消。



受傷後休息十五天，丁噹出席活動歌迷、媒體對她的關心：「現在身體不痛，受傷地方還是有瘀血，彎腰和洗手間坐久點，坐太久會有屁股要裂開的感覺，像這二天比較沒休息好，坐久了就會酸痛！」但現在毋須食消炎藥，靠營養師提供的飲食方式，讓身體慢慢復原。丁噹還表示事發隔天飛回家，媽媽見她坐輪椅進家門臉色大變，擔心地說：「太可怕了！妳要不要乾脆提早退休？」讓她哭笑不得。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

