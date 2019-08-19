等錢使？周董急放日本豪宅　賣點係...

最近有日本地產中介喺朋友圈放售疑似台灣天王周杰倫（周董）喺日本嘅豪宅，呢間豪宅位於日本原宿，根據Floor Plan嚟睇總共有2層高，有巨廳同巨型廚房外，仲有個超大平台，莫講話BBQ，直情打番場波都得呀！講咗咁耐，呢間豪宅有幾大呢？答案係實用面積有成717.01平方米，即係大約7,718呎咁大，售價係26億8000萬日圓（約1.98億港元），唔怪得之網友就話1,000呎都買唔起啦。



不過呢間豪宅嘅賣點並唔係在於佢嘅裝修有幾豪華或面積有幾大，而係可以近距離見周董一面，面對面簽約，到時仲可能攞到親筆簽名，但好多網友都質疑，既然畀得起1.89億，又點會諗唔到辦法見到佢呢？直情包場睇佢演唱會都得啦！

另外，據知呢間豪宅杰倫只係買入無耐，咁急賣出，網友都諗緊佢係咪等錢使呢？



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