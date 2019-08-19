安宰賢好男人形象盡毀　網民揚言罷睇節目

曾演出神劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢，昨日被結婚3年多的34歲女星具慧善大爆因變心而決意離婚，更指安宰賢早已聯同BH事務所準備好離婚聲明，披露二人已協議離婚，原因是相處後發現彼此有隔閡，刻意隱暪二人離婚的真正原因，似不想破壞安宰賢的好男人形象。



不過，昨日具慧善發文反擊事務所發聲明前未有與她商議，又公開自己與安宰賢的短訊內容，直言安宰賢曾與事務所代表在背後說她壞話，事後不少網民也批評事務所做法有問題，似為了力保安宰賢而放棄具慧善，大批網民在安宰賢的IG留言鬧爆他。



而在具慧善公開與安宰賢的短訊內容中，安宰賢亦有提及已提前知會《新西遊記》有關其離婚的報道，卻不肯跟外母當面謝罪，令不少粉絲確信他視工作更重要，完全摧毀他過往在《新西遊記》中的深情好老公形象，大批網民留言要求他退出新一季《新》與《姜食堂》，更揚言會罷睇，至於他正拍攝的11月播映新劇《有缺陷的人們》雖然未有打算易角，但估計收視難免受影響。



此外，由於BH事務所處理二人離婚一事惹起爭議，加上具慧善公開的短訊內容曾提及安宰賢與事務所代表在背後講她壞話，不少網民亦替女方抱不平，質疑安宰賢與代表的關係非比尋常，因而令事務所代表文寶美登上熱搜，而她是《星星》與《天空城堡》等劇的製作人。

