祖兒個唱農夫嗌退飛　張智霖揭同居關係

樂壇天后容祖兒踏入第14晚《PRETTY CRAZY演唱會》，換了多套新衫外，跟胞弟細佬容逸恆於「紅磡360」上對唱，更開心笑道：「聽日可以放假！今日阿姐好高興決定賣大包！」言出必行，成晚毫無補留落力唱之外，更請來兩位嘉賓農夫及張智霖助陣。



農夫笑言要退飛



和弟弟對唱完後，在人群中找到組合農夫兩位成員陸永及C君，三人大合唱後，農夫又走上台大展搞笑本領如開小型棟篤笑。農夫一開始就玩大踢爆：「其實扮咩驚喜，大家一早知我哋係今晚嘉賓啦，好多人收到WhatsApp嘉賓list ，下場係草蜢！」C君：「我收到，18號農夫，我睇到幾嬲！」引得觀眾大笑。祖兒話：「我覺得你兩個好OK㗎！兩個天生一對，一個咁高，一個冇咁高，一個長期唔夠飯，呢個食埋佢個碗飯。」陸永說：「搵我哋咁樣先夠Crazy係咪？你之前全部巨星，原來容祖兒你真係黐線㗎！ 」



C君則說： 「我作為你嘉賓，好想同觀眾講一聲：『對唔住，好抱歉，你諗吓，大家之前睇嗰啲張學友、古天樂，跟住今晚係農夫！你話點算呢真係！我哋應承今晚我哋唔再唱任何歌，唔再折磨你哋聽覺。」然後兩人一同抵死唱《刻不容緩》： 「我冇自信，所以我哋喺娛樂圈度『庸庸碌碌半生』，如果在座任何朋友想退飛，唔需要唔好意思，我自己都退咗，你話睇嗰晚係農夫做嘉賓，幾難聽，兩個垃圾。」



祖兒笑到收唔到聲說：「你哋唔好咁樣話自己，千錯萬錯，係我錯。」陸永說：「你哋唔好怪祖兒，佢係最錫歌迷嘅歌手，錫嘅程度係非常Crazy，自己假期唔要，補番場畀你哋！咁錫你歌迷，咁今晚係咪要補？咁嘅嘉賓，嘉賓衰成咁梗係要補啦！」C君插嘴說：「大家知道，祖兒演唱會其中最CRAZY就係盡量希望唱多啲歌畀大家，真係PRETTY超時！每晚大概罰五萬，做完場騷，最少都罰一百萬。我最想試吓八點半開騷，我八點九散場，測試吓紅館over要補水，咁under有冇得回水？」陸永說：「容祖兒簡直係荼毒香港樂壇，演唱會咁大製作，叫人哋以後點開演唱會？ 」



農夫離開後，祖兒唱出《祝君好》，張智霖（Chilam）突然升上台，祖兒就話：「想請大家食多粒糖，唔係我想請就得，要請得郁先得，大家畀多啲掌聲多謝張智霖！」祖兒話：「披露大家知一個秘密！我哋係同居關係！不過不同層！我哋住同一大廈，見得佢最多係喺停車場同電梯，同舞台真係第一次！佢拍緊賀歲片，請幾個鐘假來支持我，仲攜眷出席，老婆靚靚（袁詠儀）都來埋睇騷！真係多謝佢一家」Chilam話：「我有個小秘密想話你知， 我個仔撞到你幾次，佢好怕醜，你出咗電梯，佢就問我：『 who is she？』我答佢：『she is a diva！香港天后，i’m proud of you ！』係緣分令我哋friend咗咁多。」當晚除了袁詠儀之外，余安安、許廷鏗和好友胡鴻鈞、許靖韻、劉佩玥和緋聞男友周志文及陳浚霆等等都有捧場。



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