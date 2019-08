祖兒個唱農夫嗌退飛　張智霖揭同居關係

樂壇天后容祖兒踏入第14晚《PRETTY CRAZY演唱會》,換了多套新衫外,跟胞弟細佬容逸恆於「紅磡360」上對唱,更開心笑道:「聽日可以放假!今日阿姐好高興決定賣大包!」言出必行,成晚毫無補留落力唱之外,更請來兩位嘉賓農夫及張智霖助陣。



農夫笑言要退飛



和弟弟對唱完後,在人群中找到組合農夫兩位成員陸永及C君,三人大合唱後,農夫又走上台大展搞笑本領如開小型棟篤笑。農夫一開始就玩大踢爆:「其實扮咩驚喜,大家一早知我哋係今晚嘉賓啦,好多人收到WhatsApp嘉賓list ,下場係草蜢!」C君:「我收到,18號農夫,我睇到幾嬲!」引得觀眾大笑。祖兒話:「我覺得你兩個好OK㗎!兩個天生一對,一個咁高,一個冇咁高,一個長期唔夠飯,呢個食埋佢個碗飯。」陸永說:「搵我哋咁樣先夠Crazy係咪?你之前全部巨星,原來容祖兒你真係黐線㗎! 」



C君則說: 「我作為你嘉賓,好想同觀眾講一聲:『對唔住,好抱歉,你諗吓,大家之前睇嗰啲張學友、古天樂,跟住今晚係農夫!你話點算呢真係!我哋應承今晚我哋唔再唱任何歌,唔再折磨你哋聽覺。」然後兩人一同抵死唱《刻不容緩》: 「我冇自信,所以我哋喺娛樂圈度『庸庸碌碌半生』,如果在座任何朋友想退飛,唔需要唔好意思,我自己都退咗,你話睇嗰晚係農夫做嘉賓,幾難聽,兩個垃圾。」



祖兒笑到收唔到聲說:「你哋唔好咁樣話自己,千錯萬錯,係我錯。」陸永說:「你哋唔好怪祖兒,佢係最錫歌迷嘅歌手,錫嘅程度係非常Crazy,自己假期唔要,補番場畀你哋!咁錫你歌迷,咁今晚係咪要補?咁嘅嘉賓,嘉賓衰成咁梗係要補啦!」C君插嘴說:「大家知道,祖兒演唱會其中最CRAZY就係盡量希望唱多啲歌畀大家,真係PRETTY超時!每晚大概罰五萬,做完場騷,最少都罰一百萬。我最想試吓八點半開騷,我八點九散場,測試吓紅館over要補水,咁under有冇得回水?」陸永說:「容祖兒簡直係荼毒香港樂壇,演唱會咁大製作,叫人哋以後點開演唱會? 」



農夫離開後,祖兒唱出《祝君好》,張智霖(Chilam)突然升上台,祖兒就話:「想請大家食多粒糖,唔係我想請就得,要請得郁先得,大家畀多啲掌聲多謝張智霖!」祖兒話:「披露大家知一個秘密!我哋係同居關係!不過不同層!我哋住同一大廈,見得佢最多係喺停車場同電梯,同舞台真係第一次!佢拍緊賀歲片,請幾個鐘假來支持我,仲攜眷出席,老婆靚靚(袁詠儀)都來埋睇騷!真係多謝佢一家」Chilam話:「我有個小秘密想話你知, 我個仔撞到你幾次,佢好怕醜,你出咗電梯,佢就問我:『 who is she?』我答佢:『she is a diva!香港天后,i’m proud of you !』係緣分令我哋friend咗咁多。」當晚除了袁詠儀之外,余安安、許廷鏗和好友胡鴻鈞、許靖韻、劉佩玥和緋聞男友周志文及陳浚霆等等都有捧場。



