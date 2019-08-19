最難忘「月9」劇男女主角　織田裕二KO木村拓哉

日本劇集十多二十年前曾瘋魔亞洲，不少角色更深入民心，富士電視台逢星期一推出的「月9」劇更炮製不少經典作，日本《文春Online》於6月19日至7月2日透過10多歲至80多歲男女，做了一個「你最難忘富士電視台『月9』劇男女主角」，結果日劇天王木村拓哉不敵織田裕二。



第1位最難忘「月9」劇男女主角是織田裕二在1991年《東京愛的故事》飾演的永尾完治角色，另一套富士劇集《跳躍大搜查線》中演刑警青島俊作，亦令人十分難忘。第2位是福山雅治於於2007年的《神探伽俐略》，他在劇中演物理學家湯川學，與刑警運用科學原理來偵破各種看似超自然現象的案件，令人印象深刻。



而木村拓哉則連奪第3及4位，第3位是1996年的富士電視台「月9」劇《悠長假期 》中飾演失意年輕鋼琴家瀨名秀俊，他與山口智子飾演的年過30的無名模特兒小南，發生一段姊弟戀，成為城中熱話。當年掀起逢星期一OL紛紛回家追劇，令OL消失在街上的現象，另外，受到木村的角色影響，掀起男士學鋼琴的熱潮。木村拓哉在《律政英雄》中演檢察官久利生公平則奪第4位。



第5位是武田鐵矢1991年的《101次求婚》星野達郎，而他在《3年級B班》飾演的金八先生，亦叫人感動。第6位是江口洋介1993年作品《同一屋簷下》中演柏木家的大佬。第7位及8位是2006年的《交響情人夢》上野樹里與玉木宏飾演的野田妹和千秋學長，成為史上最正的組合。



第9位是鈴木保奈美在《東京愛的故事》演敢愛敢恨且愛心泛濫的赤名莉香，令人又愛又恨。第10位是松嶋菜菜子於2000年在《大和撫子》演任職空姐的拜金女神野櫻子，因年幼極度貧窮，令她有最大心願就是嫁個有錢人，演出入木三分。

