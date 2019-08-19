羅天宇徹底被DQ！湯洛雯落閘講明冇機會翻撻

藝人湯洛雯（Roxanne）日前突然喺網上晒出一張愁爆相，表示：「有點累的感覺，身和心。」令唔少網民都紛紛留言問佢究竟發生咩事！Roxanne仲留言：「…」而舊愛羅天宇就回覆：「…」好友莊思明見到隨即笑佢哋：「唔好喺度打波（摩）斯密碼！」Roxanne亦反擊：「佢抄我㗎！」一班網民紛紛留言叫佢同羅天宇復合，仲推波助瀾大讚佢哋好襯。



不過Roxanne今日發文澄清同羅天宇只係好朋友，唔係復合亦冇曖昧，更斬釘截鐵表示將來都唔會有咁嘅機會：「有些東西留在過去便好，所以希望大家不要每一次我有一些淡然的post，就跟感情扯上關係。」佢承認依家心情唔係咁好，但表示真係同呢件事無關，又強調「不是就不是」，立場相當強硬！今次羅天宇咁徹底被DQ，睇嚟網友對佢哋復合嘅盼望都要壽終正寢喇......



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