再拍女殺手題材　洛比桑新作俄國超模演女殺神

繼《墮落花》(La Femme Nikita)與《LUCY : 超能煞姬》(Lucy)之後,向來擅拍女殺手角色的法國名導演洛比桑(Luc Besson)最近再拍女殺手電影《ANNA》(Anna)。



一向點石成金的洛曾帶紅《這個殺手不太冷》(Leon:The Professional)男星尚連奴(Jean Reno)與《第5元素》(The Fifth Element)女星美娜祖華維芝(Milla Jovovich),今次他在千挑萬選之下選中俄羅斯超模薩莎露絲(Sasha Luss)擔正,今次是二人於《星際特工:千星之城》(Valerian and the City of a Thousand Planets)中再合作。在《ANNA》的她神秘美麗且形象多變。由於影片動作連場,拍攝前薩莎要接受地獄式體能訓練。她坦言過程相當辛苦:「導演對動作場面很執著,我需要反覆練習,壓力頗大。但每一次完成打鬥場面後都有一種成功感。」



薩莎年輕的她曾想過做舞蹈員,自小鍾情於芭蕾舞,但因腳踝受傷而被迫終止舞蹈生涯。14歲簽約模特兒公司後發展平平,直至2011年被時任Chanel創意總監「老佛爺」Karl Lagerfeld 睇中獲邀行騷後便開始在時裝界大展拳腳。雖然於電影處女作《星》中因飾演外星公主而埋沒「靚樣」,今次在《ANNA》中擔正主角,終於可以以真面目來示人!更有機會與奧斯卡金像影后海倫美雲(Helen Mirren)與《狂野時速》(Fast & Furious)系列男星Luke Evans等合作。