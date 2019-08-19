再拍女殺手題材　洛比桑新作俄國超模演女殺神

繼《墮落花》（La Femme Nikita）與《LUCY : 超能煞姬》（Lucy）之後，向來擅拍女殺手角色的法國名導演洛比桑（Luc Besson）最近再拍女殺手電影《ANNA》（Anna）。



一向點石成金的洛曾帶紅《這個殺手不太冷》（Leon：The Professional）男星尚連奴（Jean Reno）與《第5元素》（The Fifth Element）女星美娜祖華維芝（Milla Jovovich），今次他在千挑萬選之下選中俄羅斯超模薩莎露絲（Sasha Luss）擔正，今次是二人於《星際特工：千星之城》(Valerian and the City of a Thousand Planets)中再合作。在《ANNA》的她神秘美麗且形象多變。由於影片動作連場，拍攝前薩莎要接受地獄式體能訓練。她坦言過程相當辛苦：「導演對動作場面很執著，我需要反覆練習，壓力頗大。但每一次完成打鬥場面後都有一種成功感。」



薩莎年輕的她曾想過做舞蹈員，自小鍾情於芭蕾舞，但因腳踝受傷而被迫終止舞蹈生涯。14歲簽約模特兒公司後發展平平，直至2011年被時任Chanel創意總監「老佛爺」Karl Lagerfeld 睇中獲邀行騷後便開始在時裝界大展拳腳。雖然於電影處女作《星》中因飾演外星公主而埋沒「靚樣」，今次在《ANNA》中擔正主角，終於可以以真面目來示人！更有機會與奧斯卡金像影后海倫美雲（Helen Mirren）與《狂野時速》（Fast & Furious）系列男星Luke Evans等合作。

