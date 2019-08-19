木村拓哉新劇陣容曝光！師弟玉森裕太加盟

日劇天王木村拓哉今年主演兩套重頭劇集，一套是明年初播映的富士電視台60周年紀念、共兩集的特備劇《教場》，另一套是以米芝蓮料理為題材的TBS重頭劇，於10月播映，TBS今日公布劇名為《Grand Maison東京》，由電影《在咖啡冷掉之前》的塚原亞由子執導，逢星期日晚9時播出。



男女主角除了是木村拓哉及鈴木京香，今日再宣布加入尾上菊之助、及川光博與澤村一樹，與木村同門師弟組合Kis-My-Ft2成員玉森裕太加入演出，首次跟木村合作的玉森，自言與日劇天王的大前輩合作，感到緊張但又很期待。



《Grand Maison東京》講述木村飾演的法國料理主廚，憑住天才廚藝在巴黎開設自己的餐廳，還拿了兩星評價，可是始終也拿不到三星，他自信變得自負，加上壓力太大而陷入痛苦，不但失去合作伙伴，更輸甩自設的餐廳。陷入谷底的他遇到鈴木京香飾演的女主廚，他決心由廚師從頭開始，目標要開設世界最高的三星餐廳，兩人為夢想成為合作伙伴。該劇會拉大隊到法國取景。