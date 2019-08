幾年前憑歌曲《Call Me Maybe》與《I Really Like You》等走紅的加拿著名大流行女歌手Carly Rae Jepsen將於今年10月25日再度來港假九龍灣國際展貿中心展覽廳2開騷。門票將於今個月30日早上10時公開發售。2013年,Carly曾來港舉行演唱會。



獲格林美獎提名、風靡全球的大熱歌曲《Call Me Maybe》奠定Carly在流行文化中的位置,歌曲不僅高踞全球超過 47 個城市的 iTunes 單曲榜冠軍,更於全球突破二千萬銷量,並獲得美國唱片業協會鑽石唱片認證。