寫寫吓歌唔見咗隻貓！AGA最後喺呢度搵得番

歌手江海迦（AGA）微露小蠻腰現身電台宣傳新歌《Everyday》，她表示近期閉關寫新歌，預計明年年初推出第三張個人大碟：「有成年幾冇出碟。（點解隔咁耐？）要自己寫歌。（唔係寫得好快？）冇快過，哈哈！最近仲有小插曲，有日寫緊歌突然唔見咗隻貓，搵咗成間屋兩個鐘都搵唔到，最後上埋廿幾樓逐層搵，嚇到媽咪搵晒全屋苑，點知原來佢匿埋咗喺我衣櫃入面個櫃桶唔出聲，可能啱啱搬屋要霸地盤。」



AGA透露10月尾會再與一名前輩女歌手合作開騷，問到幾時開個人演唱會？她大爆公司現有入紙申請紅館場地，恨開紅館騷恨到出面笑說：「希望盡快開，幾時都得，我隨時Ready！企喺紅館舞台演繹自己嘅歌係每個歌手嘅目標、夢想。（想好似同公司歌手Gin Lee開巡演？）係歌手都想，開騷就好開心，可以直接向Fans分享音樂。」



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