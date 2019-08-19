為美國華裔小姐做嘉賓　黎瑞恩感動到眼濕濕

歌手黎瑞恩（小恩子）日前應邀飛到紐約康州為「2019年度美國華裔小姐競選」擔任特別嘉賓，當她唱到最後一首《一人有一個夢想》時，全場舉起手機亮燈打拍子，小恩子被感動得眼濕濕，事後她笑言好彩忍得住冇喊出嚟。



大會安排由小恩子宣讀冠軍得主，事後她表示：「選美真係好刺激呀，個個都好靚，又有才華，身材又咁fit，真係好難選。」最令小恩子感動是活動結束後，無論得獎或落選的佳麗都好有禮貌地特登走到後台向她道謝，她又說：「見到佳麗們好積極，好勤力接受訓練，覺得佢哋好乖又尊師重道，最感動見到佳麗們友誼第一，比賽第二，互相幫助，台下大家都好融洽，而且好有禮貌同修養。」



11位來自全美國各州的華裔佳麗在舞台上施展渾身解數，佳麗吳楚天成為三料冠軍的大贏家，摘得應屆美國華裔小姐桂冠，同時奪得「最完美體態獎」及「最佳旗袍美態獎」；亞軍岑欣怡亦同時獲得「最佳晚裝演繹獎」；季軍佳麗陳果果同時獲得「友誼小姐獎」及「網上最受歡迎獎」。吳楚天將代表紐約前往香港參加國際中華小姐選美。



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