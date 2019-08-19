準備除衫　馬天佑減肥加操望有6舊腹肌

歌手馬天佑（Mayao）手拎七彩巨型水樽上電台宣傳新歌《超過些》，他自爆因快將為第二首新歌拍MV，希望於兩星期內減4磅，所以每日都要飲6公升水：「到時可能要除衫，依家日日都去做Gym，練咗兩個月，但仲未好滿意身形，得4舊腹肌，練唔夠6件可能搵衫遮一遮。（有冇底線？）導演話好有藝術性，但未知除幾多，未試衫，淨係知有好多演戲成分。（有女主角？）要開會再傾，覺得要有。（搵個Sexy襯你除衫？）咁又唔好，驚被搶風頭。」會搵好友吳千語做女主角？他耍手擰頭話唔好，又指心目中已有另一個合作畫面：「係關於啲戶外水上活動。（一齊滑水？）佢滑水叻過我。」



講回《超》，Mayao笑指其MV的導演是從Instagram中無意發掘：「呢個導演本身係拍開廣告，喺IG見到就凌晨2點幾搵佢，之後仲好認真傾咗成粒鐘，第二日開完會，過5日就拍咗呢個MV，第二首新歌都係搵佢拍。」續預告今年會推出4首同系列輕快歌，希望12月能舉行一個音樂會。



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