淚崩悼夏萍　林家棟欣賞契媽為人率直

資深演員夏萍今日在萬國殯儀館設靈，契仔林家棟於下午4時10分到達殯儀館，戴上口罩的他略有倦容，他表示想先幫手打點，說罷匆匆行入靈堂。



其後約於4時30分，除下口罩的他步出接受訪問，期間數度落淚，他透露契媽夏萍表示想土葬，因為怕火。講到夏萍的壽年眾說紛紜，家棟表示是81歲：「佢身份證寫大啲因為當年嚟香港嗰陣方便搵嘢做，但我都照計番佢講過嘅81歲，其實佢嘅嘢我唔係知太多，因為佢性格倔強，唔係好想講自己嘢。（你哋有咩難忘回憶？）喺電視台合作廿幾年，我好欣賞佢咁率直，成日用粗口鬧我，大家互相問候，好開心，佢又好關心我，我畀蚊咬佢會幫我𢱑，好似阿媽照顧小朋友咁。」



問到夏萍的身故原因，他表示契媽七月底中風，加上高血壓及糖尿病：「醫生用藥物去維持生命，但年紀大好難做大動作嘅醫治，我當時喺大陸開緊工，有問醫生可唔可以捱到我返嚟，結果捱到兩星期，我見到佢最後一面！」此時家棟激動得哭了出來，問到夏萍遺願，他說：「佢擔心走咗之後會點，我話有我喺度唔使擔心，我可以做嘅就係陪住佢，十年前已經想安排佢入護老院，但佢唔肯，之後佢喺屋企跌低，十個鐘先有人知，我同杜Sir（杜琪峯）即刻安排佢入安老院，三日內搞掂，佢成日問唔知走之後會點，我話我叫得你做阿媽，你叫得我做仔，我一定會照顧你到尾！」他再忍不住抹眼淚，非常感人！



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