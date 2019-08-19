金鈴策劃遊學團公器私用　帶仔女見奧雲一家

前亞視節目主持、萬希泉大中華區董事金鈴，早前飛赴英國牛津參與由她親自策劃及執行的「MICHAE10WEN x MEMORIGIN牛津足球、馬術夏令營」，其子女Owen及Jasmine亦參與其中。金鈴表示活動除了有提升英語能力的學術課程外，更加入很多「頂級」元素，包括由國際球星米高奧雲（Michael Owen）及前利物浦隊長Mark Wright親自傳授足球技巧、由米高奧雲女兒英國馬術冠軍Gemma Owen教授盛裝舞步心得、由中國奧運馬術選手華天的母親羅山（Sarah Noble）統籌的馬術課程及馬房管理知識、由英國皇室禮儀導師教授的社交禮儀和餐桌禮儀、看百老匯音樂劇等等，透過活動發掘小朋友的潛能。金鈴表示女兒Jasmine在香港亦有策騎經驗，這次學會了管理馬房知識，至於兒子Owen最開心的則是可以見到與自己同名的足球名星米高奧雲。



完成夏令營後，金鈴又出發到廣州，擔任NBA籃球運動員林書豪明星賽慈善拍賣晚宴的拍賣官。她捐出了一隻為基金量身訂製的「豪群基金慈善腕錶」，結果這枚腕錶5萬起拍，最終以35萬人民幣高價成交。



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