《包青天再起風雲》劇透：玲瓏落毒要挾念念

第二十一集 (08/19)

八王爺（杜燕歌飾）取出丹書鐵卷，欲救懷谷（謝雪心飾）；懷谷拒絕其好意，堅持服刑。姜耿（蔡國威飾）與大批百姓不適倒地，包拯（譚俊彥飾）暫放懷谷救人。包拯懷疑松柏（余子明飾）包庇永昌（陳嘉輝飾），還查出永昌命人打傷不凡，方知不凡親父另有其人。永昌乘亂逃走，展昭（張振朗飾）等人追捕，永昌卻被黑衣人擄走。懷谷盡力施救，仍有多人不幸死於瘟疫。包拯懷疑瘟疫源於人為，播疫者反斥包拯是非不分，懷谷痛心。八王爺、龐太師（李成昌飾）率眾向包拯施壓，不果。八王爺、龐太師向仁宗求情，仁宗（張頴康飾）到公堂着包拯赦免懷谷死罪……



第二十二集 (08/20)

公孫策、千羽（胡定欣飾）跟蹤八王爺，天空突然現火藥風箏。千羽懷疑念念（姚子羚飾）另有圖謀，與中流（張國強飾）商討對策。包拯上朝稟報工部多人指證龐太師受賄，龐太師突然吐血，太后求情，仁宗無奈僅將龐太師降職。曉晨（傅嘉莉飾）懷上龍種，仁宗大喜。展昭與店小二朱達榮（何遠東飾）結緣，得知他有健忘母親陳秀霞（文雪兒飾）。眾人追查工部爆炸案，八王爺擔心涉事好友榮通泰遇險，說出往事。念念告知玲瓏（陳自瑤飾）火鳥草圖消息，玲瓏看穿念念對包拯動真情。包拯率眾捕快往捉拿涉案工匠李茂，屋內突然爆炸……



第二十三集 (08/21)

包拯、展昭屋外察覺端倪，眾人避過一劫。念念質疑玲瓏所為，反被玲瓏下毒要挾。仁宗得悉開封府內有細作，命包拯查清細作名單；包拯對念念起疑。仁宗為保太平，願接受遼國的不平等條件，八王爺力諫無效。曉晨被仁宗冷落，出巡遇見展昭，得其安慰。展昭、達榮與孩童耍樂，得悉安濟坊有人中飽私囊。通泰（羅樂林飾）探訪秀霞母子，達榮指斥父親。家慶遭綁上火藥示眾，疑被紅花俠懲戒。千羽設局，確認念念的真正身份。念念如願以償，跟包拯成親……



第二十四集 (08/22)

念念坦承身份，包拯願為她放棄官位，着她供出細作名單。眾人追查紅花俠消息，惟紅花俠已成人民英雄。龐太師欲納玲瓏為妾，太師夫人大怒，糾纏間太師夫人受傷。公孫策、千羽入宮為念念尋解藥，卻見曉晨遭太后留難。展昭等圍捕紅花俠，通泰趕至救走紅花俠；原來紅花俠正是達榮，父子冰釋前嫌。眾人推斷出紅花俠的身份，成功緝拿通泰。包拯呈上細作名單，仁宗答允免去一干人死罪。眾細作被殺，解語軒失火，念念斥責包拯出賣自己……



第二十五集 (08/23)

包拯向念念指殺害細作非仁宗所為，推斷玲瓏尚有黨羽。八王爺到大牢探通泰，二人均認為火器有助抗遼。遼國要挾仁宗賠款，包拯承諾想出對策。曉晨巧遇展昭被太后看見，仁宗責曉晨對展昭未忘情。中流、家慶宣揚抗遼，遭遼國使節耶律基喝止。耶律基當街調戲賽關索（張秀文飾），姜耿出手阻止，被活活打死。包拯升堂審判耶律基，卻傳來聖旨要將他釋放。達榮劫獄救出通泰，還以轟炸汴京相脅，要仁宗處斬耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念，包拯堅拒。

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