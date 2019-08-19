焦媛大膽色誘周家輝：我要佢錫住我

藝人焦媛與廖安麗等主演的舞台劇《色戒》即將公映，早前花了兩個月時間綵排，劇中四位演員均慨嘆「難演」。易先生一角由擁有二十多年演出舞台劇經驗的周家輝負責，面對一段畸形的愛情，一個特務愛上一個刺殺他的女特務，既有情又慎防的心理，他坦言要花很多功夫去了解角色。焦媛飾演女主角王佳芝之餘，又兼任藝術總監，她壓力更大，尤其是自己要與周家輝在舞台上表達多場頗大膽的貼身色誘戲。她坦言：「演員配合對白，加上形體老師指導，由內在出發，找到內在，自然有『色』。其實易先生不單愛我，他對我仲好暴力，所以我要周家輝錫住我，好彩我哋係好朋友，大家可以坦白研究任何動作，唔會覺得尷尬。」



有電影版《色，戒》作比較，問到焦媛和周家輝怕不怕有所比較？兩人笑言：「電影和舞台劇係兩種不同嘅表演模式，冇得比較。反而我哋覺得觀眾作出比較係種光榮。我哋只想做好呢個工作，壓力當動力，希望觀眾喜歡我哋嘅演出。」廖安麗直言很喜歡演戲，但也表示：「好難演，最難處理既帶文學性、又帶上海腔嘅對白，最初我完全睇唔明，又唔知點將將劇本演得帶有香港味，令香港人有共鳴，所以我哋4個人逐句拆解。」

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