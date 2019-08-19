再三強調同羅天宇冇彎轉！湯洛雯認有了解對象

藝人黎諾懿與湯洛雯在將軍澳電視城為節目《Do姐有問題》錄影。黎諾懿透露兒子今日開學返學前班，笑謂要靠贏獎金補學費，他笑說：「特登睇咗兩集，都冇乜難度，最緊要係最尾揀匯率嗰度要靠啲運氣，要靠湯洛雯喇，佢去咗咁多地方拍嘢。我個仔開學，學前班好貴㗎，同佢揀咗間K1到K3一齊上嘅學校，每個星期仲有一堂去西貢森林學校上堂。」



與羅天宇好友關係



湯洛雯日前突然在網上晒出一張愁爆相，再引起網民留言希望她與羅天宇復合。湯洛雯今日再發文澄清與羅天宇只是好朋友，更斬釘截鐵表示將來不會有復合機會。問到湯洛雯是否有心事？她笑說：「Ok呀，每個月間唔中都有幾日有心事，其實係好耐冇upload相，咁啱搵到張咁愁嘅，就寫咗啲九唔搭八嘅嘢，啲人就以為我有事。之後再出post講明唔會有機會復合，因為唔想大家乜事都有關。（割席？）我哋唔會割席，因為我哋真係好朋友，但係真係想好撇脫咁講將來唔會復合或者曖昧。（有冇人追？）有了解緊嘅對象，認識中，其實呢年幾都有認識緊嘅朋友，但係發展到情侶關係嘅就冇。」



問到黎諾懿可會介紹男仔給湯洛雯？他笑說：「我費事害咗啲男仔呀。」湯洛雯反擊說：「佢咁冇質素，都係算啦。」



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