《她。她。她》劇透：田蕊妮搶救李思捷

第一集 (08/19)

少女時代的方迎風（田蕊妮飾）是追星一族，不惜一切只為見偶像高浩宇（周志康飾）一面。踏入中年的迎風，只寄望女兒張晴（林凱恩飾）能入讀大學。客貨車司機陳大文（李思捷飾）光顧張智強（曹永廉飾）的餐廳，突然心臟病發，迎風為其進行急救。放榜前夕，迎風陪女兒逛街，張晴意外見到智強購買手鏈，卻沒把手鏈送給迎風，心生疑惑。智強想與家人慶祝張晴能入讀大學，接過一通電話後打消念頭，還電召大文接載。張晴從大文口中證實智強有外遇，勸智強勇敢解決。想不到智強勇敢向迎風坦白一切……



第二集 (08/20)

迎風聯同智強妹妹張智靈（姚嘉妮飾）、大文，一起跟蹤小三林若藍（梁芷珮飾），怎料二人都大讚若藍的條件完勝迎風。迎風自信廿年婚姻可勝得過半年新歡，提出與智強接受婚姻輔導，最終感覺被清算，決定離婚。迎風重新尋找工作，獲張晴支持，可惜迎風的二十年餐飲經驗已經過時，更感自卑，只好向姊妹團吐苦水。迎風父方勁聲（李國麟飾）約迎風三口子吃晚飯，好慶祝張晴成績報捷，迎風沒料到智強會赴約，大發脾氣，更斬釘截鐵要智強簽字離婚，揚言一分錢贍養費都不要。



第三集 (08/21)

迎風頹廢地在家唱歌又不接電話，張晴擔心她做傻事，放棄迎新營活動趕回家。迎風被智靈帶去出席同學聚餐，舊同學Leonardo（袁文傑）相約兜風，原來他是一名人生導師，邀請迎風上課重整人生。迎風收到好姊妹電話要聲討賤男，找來大文接載，詎料賤男正是大文，還發現他是勁聲的租客。張晴不經意說出父母離婚原因，勁聲帶同大文到餐廳報仇。智強明白是時候放手，答應簽字離婚。迎風再上人生課，力數勁聲不是，其後發現大文偷拍……



第四集 (08/22)

迎風知道智強的餐廳生意向好，若藍還「入侵」餐廳，決心做老闆與他正面競爭。迎風主動上勁聲家做飯，表示明白勁聲的孤獨感，兩父女和解，大文卻看清迎風背後目的……迎風為完成Leonardo給予的任務，主動找智強和解，並祝福他與若藍，當她看見張晴也在場時，即時崩潰失控，指罵張晴背叛。課堂上各學員都完成任務，唯獨迎風自認失敗飲泣，Leonardo說出鼓勵說話且步步進逼，大文突然對他破口大罵，原來大文參與人生課是另有目的……



第五集 (08/23)

Leonardo網上抹黑迎風及大文，迎風大受刺激，智強到來開解，坦言擔心事件會影響張晴，迎風反思後有所決定。勁聲為報答大文，收他為乾兒子。迎風突然搬來與勁聲同住，勁聲大喜，大文卻指出背後有陰謀。迎風說服勁聲將鐵館轉名讓她開餐館，簽約時勁聲突然加入條款……大文陪勁聲飆車發洩，沒想到出意外！若藍為智強慶祝生日，迎風突然來電求救，若藍要求他作出抉擇。智強的出現令迎風感動地擁抱他，這一抱卻讓智強清楚自己對迎風的感覺……

---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。