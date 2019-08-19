同任達華再合作！劉永掛住香港觀眾

藝人劉永被新片《小Q》劇本和導演羅永昌所打動，回港開工，飾演任達華的鄰居。他直言也掛念香港觀眾，這些年雖然集中在內地發展，但只要有好劇本，亦不介意接演港產片。



劉永和任達華已多次合作，二人惺惺相惜，今次「加插」導盲犬合演，他表示：「好開心可以同動物一齊拍戲，都好考耐性，而羅導演就好畀心機同耐性去拍。我依家冇養寵物，以前有過兩隻古代牧羊犬，佢哋離世時我都傷心欲絕，感覺好似失去親人一樣。」



另外，電影上映後口碑不錯，但曾有戲院出現口述影像踏聲的情況，觀眾在觀映時除了原有的演員對白外，還有一條旁白聲，雖然戲院已第一時間作出修正，但對少部分觀眾造成困擾，電影公司和導演都表示十分抱歉！導演羅永昌表示：「《小Q》特意做咗口述影像嘅安排，讓香港18萬視障人士都可以入戲院睇戲，所以先會有咁嘅失誤。我哋對受影響嘅觀眾萬分抱歉，戲院方面亦會加強警覺，避免再出錯。」



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