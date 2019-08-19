同林德信打交！衛詩雅鬼屋見黑影袋符定驚

藝人衛詩雅、林德信（Alex）與吳耀漢早前合作，拍攝由馬來西亞導演李勇昌操刀的驚慄懸疑電影《雙魂》。李勇昌擅拍鬼片，為營造恐怖氣氛，電影特意在當地三大猛鬼屋之一取景。衛詩雅透露拍攝時發生不少靈異事件，令她大叫怕怕：「我喺間鬼屋拍咗半個月以上，愈拍愈唔對路，拍拍吓有啲嘢跌落嚟，眼尾又見到黑影。有幾場戲有個演員要扮鬼上身，我哋好驚，導演都怕有事發生，拍攝時有個茅山師傅跟住我哋，師傅見我驚，就畀咗道符我。」她稱以前很愛看鬼片，一直想拍鬼片，經過今次後已被嚇怕：「依家我同人講我唔怕鬼片。拍攝時感覺到自己能量低，拍完返到香港一、兩個月都唔係好舒服。」



林德信驚受傷



不過，Alex笑言反而怕了衛詩雅，戲中兩人有一場水底打交戲，拍攝時在水中打足七個鐘：「我知道佢拍戲好投入，但佢又有啲輪盡，好驚佢會用錯力唔小心打傷我，好在喺水底好多嘢要兼顧，佢冇得咁投入，我先安心啲。」



至於吳耀漢則被自己嚇倒，他在戲中的角色經常酗酒，更要對飾演其女兒的衛詩雅大打出手：「有場戲我要對佢好惡，要叉住佢條頸，我同導演講呢場戲唔試，一試個感受就唔同咗，拍攝時唔止嚇到佢喊，連自己都嚇親，原來我可以咁暴力，好有真實感。」今年初吳耀自揭患有慢性腎衰竭，每日需要洗腎，不過，樂觀的他未有被病魔擊倒，他稱現時身體狀況OK：「每日洗一、兩次腎，變咗一個程序，我多數係夜晚洗，對工作冇影響。精神上唔會向呢個病屈服，工作一直冇停過，早兩星期去咗馬來西亞客串電影，又接咗套賀歲片。不過食嘢要戒口，依家冇啖好食。」



場地:Tsuen Wan party room「Rally point」

化妝﹕Kayte Fung（衛詩雅）、Aimie Cheung（林德信）

髮型﹕Wiltam@fifth salon（衛詩雅）、Negan Leung@Hair Corner（林德信）

服裝﹕Asli Filinta（衛詩雅）

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