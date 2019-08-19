傅嘉莉追求靈性溝通　男仔識呢樣嘢會加分

藝人傅嘉莉（Kelly）於熱爆中劇集《包青天再起風雲》首次做打女，又首次陷入多角戀，而現實生活中亦曾被兩男狂追，可惜錯timing未能發展。現ready迎接戀情的她，放風指追求靈性上的溝通，識作詩有分加。



兩男同時力追



Kelly於《包》劇中有多條感情線，她笑言：「有多角戀，同張振朗、張頴康同歐瑞偉，第一次戲中咁多感情線，個個都係男神。」現實生活中，問到有否試過多人追？她說：「讀書時，同一時間有兩個男仔追，佢哋本身係好朋友，我哋成日一齊玩，之後各自有示愛嘅短訊，覺得timing唔好，但當時冇諗過拍拖，想讀好書先，而且佢哋又係朋友，都係覺得做朋友開心啲。」至於現在會否想拍拖？他說：「我冇抗拒識新朋友，都希望Mr.Right出現。（到時閃婚？）我一路目標想事業有所成先結婚生小朋友，因我想生小朋友，驚自己依家生兼顧唔到，希望過三、兩年，事業再衝吓先。」



被打中氣門落淚



Kelly劇中飾演湯曉晨，網民大讚靚女，還作了詩給她，Kelly開心說：「好開心佢哋咁投入，對住曉晨寫咗詩。（有冇男仔為你作詩？）都有人send啲好sweet嘅引句，都好有feel，係加分。（追你寫詩會加分？）會加分，我會鍾意靈性上嘅溝通。」首次做打女的她，專程上堂學摔跤，表示打得周身傷，更試過被打中氣門，忍不住落淚，說：「試過有場打戲太投人，對手冇留力打中氣門，第一次被打到抖唔到氣，好驚，未試過呢個感覺！一熄鏡頭就喊咗出嚟，我唔係嬲對手，係身體反應，因為又驚又痛，又試過被打到眼框瘀咗好痛，不過就算辛苦，出嚟效果靚，就乜都值得。」



場地：南瀛水產



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