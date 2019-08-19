林奕匡赴美進修半個月　完成童年夢想

歌手林奕匡（Phil）早前達成童年夢想，向唱片公司請了個半月假遠赴美國波士頓伯克利音樂學院的進修，問到重回校園的感覺，他說：「主要係學唱歌技巧，點樣用把聲先冇咁攰，仲要學寫歌同表演心態，覺得學識用咩心態去做一個歌手真係好重要，整個進修唔使十萬港幣，都好抵，不過短期內未必有時間再返去讀書。」可有順道四處遊覽？Phil就話日日過得超充實，連來回校園的車程及上課時間，每日都忙足十二小時，放學回家後還要和唱片監製傾創作新歌，所以沒有機會順道遊美國。



Phil覺得在整個課程中，最驚喜遇上Fans：「其實佢係內地嘅朋友，佢主動同我講識我嘅歌，感動係佢送咗一把紙扇畀我，扇上仲親筆寫咗好多祝福嘅說話。」問到太太李靄璣（Rikko）可有「驚喜」到訪？他表示：「太太都好忙，雖然佢冇嚟探我，但我好掛住佢，所以買咗佢好鍾意嘅卡畀佢做手信。」而Rikko亦很滿意老公的「物輕情義重」：「我哋不嬲都鍾意買啲喺香港買唔到嘅小禮物互送對方。（有小別勝新婚感覺？）有呀，我哋相信婚姻係一世嘅，會支持對方去追夢。本月28日係我哋結婚兩周年，老公到時會放一日假同我慶祝，依家傾緊點樣慶祝。」



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