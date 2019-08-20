情路曲折！陳山聰戀何超雲　再爆結過婚

現年42歲的陳山聰情路相當曲折，2010年正值上位時被爆與年長12年的設計師女友楊渡萍（Ponny）拍拖10年，更傳出好事近。惟2011年初，忽然傳出他力追賭王何鴻燊女兒何超雲。與此同時，再爆出他與Ponny於2008年已秘婚，事後陳山聰坦承婚事，但指與太太於2010年底已結束兩年婚姻關係，強調並非第三者介入。



雖然驚爆離婚，但仍然未有影響他與超雲的戀情，女方於微博開腔力撐：「交友的定義不是用金錢來衡量」，及後二人不但蜜遊英國，2011年中陳山聰更融入女方家中與其父母晚飯「見家長」，超雲亦將合照上載至微博正式公開戀情，可惜這段「山雲戀」只維持了兩年，2013年宣布分手收場。



分手一年後，陳山聰與經營美容生意的圈外人Apple撻着，當時女方不介意其過去，陪伴走出陰霾，而陳山聰2017年於台慶榮獲「最佳男配角」時，亦落淚感激對方。



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