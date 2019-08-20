11．1娶老婆！陳山聰發B寒趕做老竇

恭喜！恭喜！娛樂圈又有喜事，無綫藝人陳山聰與從事美容業的圈外女友Apple已鐵定於今年十一月一日於香港W Hotel設婚宴，雖然二人相當低調，但身邊多位圈中兄弟姊妹袁偉豪、姚子羚、契姐伍詠薇及陳敏之都早已收到好消息，並已度定假出席山聰與Apple的大日子！



助山聰奪男配



山聰已成為「男一」，亦準備為其擔正男主角的無綫新劇《大步走》開拍，以前他都曾經失意過，之後事業默默向上，更憑跑步重拾正能量，性格比以前更成熟、穩重。Apple亦可謂相當「旺夫」，有她於背後支持，讓山聰在這三、四年間專心衝刺，成績亦有目共睹，除了甚有觀眾緣之外，近年多次於頒獎禮獲提名的他，更於2017年成功奪得多個獎項，當中包括台慶「最佳男配角」獎。



天作之合一凹一凸



二人拍拖後，感情一直相當穩定，可謂天作之合，二人的身邊好友透露Apple性格斯文乖巧，而山聰就較活躍、大男孩般，二人雖然一凹一凸，但就相當有默契及甜蜜。Apple從事美容工作，但廚藝相當好，對山聰亦很細心，近年山聰轉食素，她亦不時煲素湯、煮素菜給他開工時食，而山聰亦很錫女友，平時去旅行，更會親自為Apple執行李，是一位密實暖男，令身邊好友都不時催二人快些結婚！而山聰的哥哥及嫂子對Apple都有讚冇彈，四人亦經常一起去旅行，Apple完全融入家中！



此外，山聰年紀都不輕，雖然已有兄弟郭政鴻兩位千金作契女，早前又契多個契仔，近年「發B狂」的他，不時於社交網分享湊B樂的相片，其實山聰私底下不時都表示希望有自己的小朋友，故近年他都積極搵銀博殺，實行娶完老婆即生B做老竇。



東網就結婚一事聯絡上山聰，但未有回覆。



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