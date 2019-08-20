一堆仔仔撐開騷　盧宛茵剖白單親媽咪苦況

「御用媽打」盧宛茵於旺角麥花臣舉行首個棟篤笑，獲其家人、好友宣萱、麥長青、陸詩韻、寶珮如、鄭世豪、陳偉琪、鄭敬基及老婆、黃智賢、林偉、尹揚明等現身撐場，高朋滿座！甫開騷盧宛茵便徐小鳳「上身」，着其招牌Look黑白波點裙大唱經典歌《風的季節》，神似的外貌加上歌聲，令全場拍爛手掌！



及後一眾爆紅「仔仔」苗僑偉、古天樂、林家棟、郭晉安、曹永廉、黎諾懿、森美、陳展鵬、陳山聰、王喜、羅仲謙等拍片祝賀，「生產力」驚人！換上黑色戰衣的她大跳美國天后Lady GaGa的名曲《Poker Face》，拖展渾身解數賣力大騷舞技！席間盧宛茵大講婆媳關係，又舉行新抱選舉幫「仔仔」八両金搵老婆，笑翻全場！



於篤棟笑尾段，她邀請鄭敬基上台任嘉賓合唱。最後她罕有深情剖白講家庭，自稱眼淺的她未講先灑淚，同時背後曬出多張家庭照：「本來唔想講，我有過一段失敗嘅婚姻，冇辦法要自食其力，離婚後嘅生活要盡母親責任、又要負擔生活費，膊頭千斤重，覺得多年嚟都對仔女唔住，要佢哋喺破碎家庭長大，知佢哋童年好唔開心，我一直都耿耿於懷，欠咗佢哋咁，希望佢哋原諒我，但依家我兒孫滿堂，佢哋應該原諒咗我。」跟隨唱出《心債》，唱畢她的子孫、朋友相繼上台獻花，場面感人！



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