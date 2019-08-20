東方日報C1：陳山聰發B狂11.1娶旺夫老婆

現年42歲的陳山聰與拍拖5年的圈外女友Apple定於11月1日結婚，共諧連理。據知，二人婚宴一切從簡，圈中好友已收到通知，度期出席婚宴。「發B狂」的山聰近年積極儲老婆本及奶粉錢，明顯想娶完老婆即做老竇，而Apple被指旺夫益子，一齊向「生B」目標進發。



無綫藝人陳山聰將於11月1日迎娶從事美容業的女友Apple，並於香港W酒店設婚宴。雖然二人低調籌備婚禮，但契姐伍詠薇、契妹陳敏之及袁偉豪等早已收到好消息。早年山聰與前妻Ponny離婚後，與何超雲拍拖，雖然分手後事業走下坡，不過他寄情工作，期間認識了Apple，在女友默默支持下，加上跑步重拾正能量，性格比以前更成熟，事業開始好轉。



性格互補不足



Apple可謂相當「旺夫」，山聰近年多次於無綫台慶頒獎禮獲提名，更於2017年奪得多個獎項，包括「最佳男配角」。早前他於劇集《金宵大廈》初嘗演「男一」滋味，近日再擔正《大步走》，演藝事業有目共睹。



據身邊好友透露，Apple性格斯文乖巧，與山聰活躍好動成很大對比，但可以互補不足。從事美容工作的Apple廚藝了得，近年山聰食素，她不時煮齋菜及煲素湯，讓男友開工時食愛心飯盒。而山聰亦很錫女友，平時去旅行，會親自為Apple執行李，名副其實「廿四孝男友」。而山聰的兄嫂對Apple有讚冇彈，四人經常一起去旅行，完全融入家中。雖然山聰已有好友郭政鴻兩位千金作契女，早前又多個契仔，不過「發B狂」的他，經常於社交網分享湊B相片，他私下曾向好友透露想生小朋友，故近年積極搵銀，實行娶完老婆即生B做老竇。而記者嘗試聯絡恭喜山聰，但一直未有回覆。



伍詠薇：佢鍾意「契嘢」



伍詠薇昨日受訪，畀「契弟婦」100分：「佢真係好斯文大方，照顧得山聰好好。山聰雖然有男仔脾氣，但佢好錫Apple。我向來眼光好獨到，佢呢幾年事業上不斷搏殺，Apple都好包容佢。（要佢兩個斟茶畀你？）隨緣啦。（叫山聰快啲做老竇？）佢真係好鍾意小朋友，依家已經好鍾意『契嘢』，正契弟嚟！哈哈！」而陳敏之說：「最緊要佢哋開心、美滿，我都想佢哋快啲生小朋友，山聰成日嚟探我個仔，好鍾意小朋友。佢好似發女寒咁，而且佢都唔細啦，遲啲驚佢冇力湊。」



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