【一圖睇晒】亞洲太平洋選美佳麗晒冷

「2019亞洲太平洋國際小姐」（香港區） 日前圓滿舉行「評審見面會」，這亦是佳麗們下星期總決賽前最後一個公開活動。評審們當日近距離與一眾佳麗作交流，出席包括：大會評審及著名時裝設計師馬偉明（Walter Ma）、大會形象總監何紫綸等等。而活動中，評審們亦為「最佳體態」和「最佳肌膚」兩個獎項評分，結果將在8月23日決賽當晚公布。



一眾佳麗身穿一系列白色服裝進場，進行自我介紹和問題環節，當中佳麗被問到如有機會十月到菲律賓参加決賽，佳麗們會怎樣替香港作宣傳。2號佳麗劉嘉兒稱會主力宣揚香港多元文化：「香港人好有人情味，又有不同國家美食，如：泰國菜、日本菜等等。能想像到的菜色，在香港都能吃到！」而身為游泳教練的6號佳麗李諾兒則覺香港人有個人特質，喜歡學習。至於9號佳麗謝嘉美，她會邀請各國佳麗到香港旅遊：「我會充當導遊，帶她們購物和吃不同國家美食。最後11號佳麗馮熙淳則補充，香港的旅遊業從業員很多都懂三文兩語，甚至的士司機也懂普通話和英語，所以溝通上絕對不成問題。」

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