遭男藝人奚落寸戲屎　盧宛茵為養家死忍

資深藝人盧宛茵於旺角麥花臣舉行首個棟篤笑，在台上大爆娛圈血淚史，講到最難忘拍古裝圍火圈戲份、去南京拍戲被蠍子咬等，更自爆曾被某男藝人奚落、侮辱：「覺得畀人白眼，喺某套劇佢做我老公，拍完睇Playback導演都收貨，但呢個人話咪住，話我冇表情、反應，唔知做緊乜！全場靜晒冇人出聲，個FM口震震咁問我補唔補Shot，我就行出去打畀監製話唔拍，叫佢寫我移民外國或者歸隱，但佢叫我繼續拍，做演員有時就係咁點都要做落去。」現場有觀眾大叫嗌開人名、劇名，點知被她婉拒：「唔得！畀人知會嬲，我唔想樹敵，我好大情大聖，嬲人唔耐，但我又諗，如果我係汪明荃，佢又會唔會咁對我呢？」



受訪時盧宛茵興奮指好滿意演出，有好多好友遠道而來支持，提到正申請「御用媽打」的健力士世界紀錄，問到8個月後若有好消息會否想開騷慶祝？她笑言要再度度：「今次開騷都好大壓力，但試咗新嘢就係跳舞。」追問到當年侮辱她的男藝人身份？她即時封口，只透露對方或活躍於圈中：「之後都冇再遇過、合作、聯絡。（當時有委屈到喊？）冇，我夠堅強。（繼續拍係因為要身兼父職擔負重？）都係。」又指冇同仔女預先備案會講家庭事，笑說稍後會問他們感受。



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