粉絲要識做！菊梓喬開騷睇反應隨時露肉

歌手菊梓喬（Hana）到土瓜灣為即將舉行的演唱進行音樂綵排，與多名樂手練習，並即場唱出《但願人長久》及《一輩子守候》兩首歌，她直言將舉行處女個唱非常緊張，很多東西要擔心，最重要是保持身體健康，現在一日啪廿多粒維他命丸，而最近她努力增重十多磅，希望在台上能更有能量，她又搞笑地自創詞語「淋啤弛」形容本身的自己：「我本身太虛弱，喺台度都企唔穩，所以要增肌先捱到全場。（歌衫準備好未？） 都有啦！係大大舊，好巨型嘅衫，比較華麗Feel。（有冇性感？）我都想，可能如果反應好，我就掹低啲件衫，掹高啲條裙，不過我啲Fans都係鍾意我把聲。（Rundown搞掂未？）都齊啦！好多嘢睇！（有冇跳舞？）有呀！今日先練完，有六分鐘舞，我本身係完全唔識跳舞，依家跳到個人都企唔直，下半身都有啲麻痹！」她又表示兩晚個場有三位嘉賓，當中有人又靚仔又唱得！



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