七魔女成員、當年一齊大肚嘅湯盈盈、姚樂怡同鍾麗淇,轉眼間佢哋3個囡囡都已經3歲喇,佢哋就帶3個囡囡去主題公園試做一日公主,盈盈囡囡細個時同爸爸錢家樂成個餅印咁,呢家就似番媽咪愈大愈靚女!而姚樂怡同鍾麗淇嘅囡囡都遺傳媽媽嘅美人胚子,盈盈仲上載3姊妹懷孕時拍下的大肚寫真,佢留言話:「From bumps to....princesses! ...who want to turn their mommies into frogs! So happy to have these wonderful experiences together! 」回味一番。



