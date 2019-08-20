【娛場】情緒病兼失聲　林欣彤百煉成鋼

我們都不是鐵人，不過歌手林欣彤（Mag）卻有像鐵人一般的毅力。



Mag接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問時，透露自小就喜歡唱歌，但因為太膽小的關係，所以直至中五的時候才參加第一次的歌唱比賽。後來她愈戰愈勇，除參加十八區歌唱比賽外，更參加了無綫歌唱節目《超級巨聲2》，最後更在呼聲極高之下成功奪得冠軍，因而開始了星途。



正當大家都以為Mag星途燦爛之際，她卻不堪壓力患上情緒病及失聲，令到她陷入事業上的低潮：「其實當時嘅失聲唔係因為聲帶有事，情緒、壓力引致。最大嘅其中一個原因係因為嫲嫲中風、有老人痴呆，係咪因為我要追夢，搞到冇時間照顧佢？我覺得我有負於佢‥‥‥」



當最壞的情況過去後，Mag於上年終於等到開演唱會的機會，但可惜的是，Mag卻在臨開騷之前再度失聲，因而令她進退失據：「我當時諗，無論情況點都要撐落去，起碼撐埋個演唱會先。當時身體好痛，連食嘢都要人餵，原來我一直冇正視過自己問題‥‥‥」最終演唱會被逼取消。



經歷過壞與更壞，Mag自言學懂了接納自己和學懂堅強：「我覺得可以失望，但唔好絕望，因為我相信每一個苦難都係上天睇得起你先畀你。」此外，Mag亦有自己一套獨有的愛情觀，如果想知道的話，那就去片啦！