預告性感開騷！泳兒目標操到22吋魔鬼腰

歌手泳兒到電台宣傳新歌《野木蘭》及為新歌特別而設的Instagram filter，當中會有新歌天使及魔鬼的造型，她表示：「本身想申請facebook嘅，因為IG香港歌手冇人成功申請過，但點知上星期收到IG接受咗申請，所以依家IG story會有我嘅filter玩，係第一個香港歌手申請到，好開心，之前都有好多外國歌手有，好榮幸我都可以有。」



問到她身體哪部分最天使及魔鬼？她笑言：「我有魔鬼樣，天使身形，都希望為演唱會操到魔鬼身形，嚟緊10月會喺九展開騷。（你上圍不嬲都魔鬼？）幻覺啫，一直唔覺得自己有，我會當係讚美，其實我之前喺新加坡讀書，啲同學全部都係有料之人，所以從來唔覺得自己有料。」



問到演唱會可會騷身材？她笑言：「都要。（性感？）希望啦，之前肥過一排，喺條腰度，所以想瘦腰，希望可以有魔鬼腰形，依家24吋腰，希望操到22吋腰。」她又透露新歌玩暗黑系列，希望演唱會可以延續風格：「主題都可能會有天使同魔鬼，衫、舞台都會配合。」她又謂3年沒在香港開騷，所以會珍惜機會，又謂曾試過為跳快歌辟穀減肥：「淨係飲奶茶同食菜，但冇力同身形唔靚，好辛苦，所以今次希望係做運動瘦，都有搵健身教練操，但因為最近好忙，所以自己跑步練氣多。」



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