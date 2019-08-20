昨宣布約滿單飛　L親筆聲明疑抄襲徐賢

韓國男團INFINITE的27歲成員L昨日透過Instagram上載親筆聲明，宣布與所屬的Woollim事務所約滿，暫時不會與其他事務所簽約，會以個人身份活動，認為自己的人生需要新的挑戰，而Woollim就指與L進行深入的討論後，決定不進行續約。而L的聲明文被網民發現與女團少女時代成員徐賢與SM事務所約滿時發表的聲明十分相似，懷疑L抄文！



在L的親筆聲明文中，「雖然我今後會以不同的模樣和方式和他們在一起，但我相信我們會繼續互相支持和相信彼此」、「今後只要是能和INFINITE成員一起，或是需要我的地方，我也一定會盡最大努力去和他們相聚」、「真心感謝在這段時間相信我和給予我熾熱愛戴的Inspirit（INFINITE粉絲名）」等字句，只要將「INFINITE」換成「少女時代」，就和徐賢當時的聲明文一模一樣！



而過往女團After School前成員佳恩、B.A.P前成員方容國、INFINITE前成員李浩沅及AOA成員朴智珉等亦曾因為約滿聲明與其他藝人的相同而懷疑抄襲。

