馮允謙變暴躁男　連環兇靚女

馮允謙（Jay）為他的新歌《Full Moon Party》拍攝MV，原先導演只説他和女主角有一場拍拖戲及爭吵戲，但正式拍攝時，大家太認真，男女主角爭吵不休外，聲浪更是愈來愈大，更互擲雜物：「雖然我同MV女主角係拍上次《山旮旯》時已經識，不過只係打過招呼完全唔熟，點知今日拍完跳舞戲就要拍鬧交，而且重要掟書、掟嘢，我要演到同佢係好好嘅情侶，我好驚會嚇親佢，我一向連大聲、粗魯同女仔講嘢都唔會，完全唔係我嚟。」



因為女主角演技出色哭出真眼淚，令他成功入戲，變身成為「暴躁男」，二人完全沒有NG一次OK，導演大讚演出一流。 Jay說：「開始時我生硬好多，但感激導演和crew嘅幫助，特別係女主角Alma演出非常投入。我近期啲MV都有好強故事性，今日拍完跳舞、鬧交，夜晚就要拍party，完全兩個情緒，非常考我的演技。」



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