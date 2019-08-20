X1公開概念照　警方發現《PDX101》造假聲帶

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》第四季《Produce X 101》（PDX101）上月19日播畢，11名勝出的練習生組成為期5年的新人男團X1，將於本月27日正式出道，但賽果就被質疑造假，因同一票數差距出現5次，粉絲懷疑電視台偽造票數及出道人選內定，早前組成「《PDX101》追查真相委員會」，代表律師已到檢察院控告節目製作組詐騙及妨礙公務罪，而Mnet亦已委託首爾地方警察廳調查節目組涉嫌造假一事。



而韓媒昨日報道指，警方於上月31日在製作組的辦公室進行扣押搜查後，發現有可疑，所以在本月12日進行第二次搜查，而警方在製作組的手機中發現直接提及造假的錄音檔案，除了今季之外，亦談到《PD101》其他季度的造假話題，而警方就指現時案件仍在調查中，所以不能透露詳情，有指製作組亦已聘請律師為自己辯護。



今日有消息指檢方亦已開始展開調查，並已計劃於本月23日追查真相委員會的粉絲代表A某以參考證人身份協助調查。而因為Mnet與XI所屬的Swing事務所堅持讓X1如期在27日出道，昨、今日更公開首個團體綜藝節目《X1 Flash》的預告片、公布官方粉絲名的短片及出道專輯概念照，追查真相委員會正考慮是否對此採取法律行動。