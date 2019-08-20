戀愛大過天勁叛逆！陳俞希試過報警拉阿媽

藝人陳俞希（Hailey）亮相ViuTV節目《晚吹-女學生．吹水班》，因主持世界盃時穿着透視裝一炮而紅的她自嘲初中時因為戴眼鏡的緣故，所以沒有男生追求，但自從高中轉戴隱形眼鏡後，追求者立即湧現，而當時Hailey對謝霆鋒情有獨鍾，甚至在寫生簿上人手建立「謝霆鋒百科」，由家庭狀況去到各種嗜好都一一詳細紀錄。



喜歡壞男孩的Hailey中學時期超級叛逆，令家人十分頭痛，為了對付「戀愛大過天」的她，家人曾經立下門禁，假如午夜12時前未能回家的話，就會鎖門。即使如此，她寧願到屋邨樓下過夜都不願再打給媽媽求情。但最曳的事就是有一次媽媽在家中追打Hailey，奀皮的她索性邊跑邊報警求救，大叫「媽媽打我啊！」她坦言自己當時年紀太小，太衝動冇想過後果，以為只要一句「冇事喇依家」就可以不了了之，豈料真的有警員到場，其後要消案和解釋一番，幸好事件沒有進一步破壞她和家人的關係，現在家人都很疼錫Hailey，相處融洽。



Hailey自爆偏愛強悍及保護欲強的男生，她臉紅紅地憶述初戀男友在「K房」霸氣奪初吻的回憶：「當時成班人一齊唱K，當時男友突然間叫哂啲人出去，我嘅初吻就係咁發生咗。」問到有否曾穿校服「做運動」？Hailey笑言成年後試過在萬聖節時扮學生妹給當時的男友驚喜，又大方承認「第一次」是在18歲時候發生！



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