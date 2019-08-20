四車連環相撞　張家輝被困車廂

影帝張家輝與任賢齊相隔15年再合作，在新片《沉默的證人》中，家輝飾演的法醫在聖誕夜遇上偷證物的小齊，殮房內埋身肉博，殮房外飛車追逐。整個電影故事都在殮房內發生，其中卻有一場跳出殮房，在中環瘋狂飛車和炒車，家輝駕駛私家車在迴旋處與四車連環相撞，天雨路滑掟彎兼飛撞，家輝被困車廂內像彈波子，不由自主被左彈右撞，最終翻滾了幾圈後停下來，緊張刺激。家輝全身濕透兼捱撞，在車廂內翻滾多個圈，小齊在旁看到嘩嘩聲。拍攝時正是冬天，戶外只得幾度，加上凌晨時分中環海旁風勢強勁，家輝體溫幾乎跌到冰點，為了補拍不同角度，他全身濕透後火速吹乾，然後再濕透再吹乾，身心透支的他專業演出，導演一嗌Cut機，工作人員一擁而上，立即「救」家輝出車，又遞上毛巾和熱茶給他保暖。而小齊就萬歲熱辣辣糖水，為家輝和各手足打氣。



對於跟荷里活動作大導演雷尼哈林（Renny Harlin）首度合作，小齊感謝Renny用心良苦：「好多時外國電影嚟香港拍街市，拍到好懷舊，好似舊式唐人街，但今次Renny導演講明要拍出香港最靚一面，明明我哋喺葵涌殮房，但專登挑選中環海旁拍飛車外景，刻意加入香港美麗夜景，好有心思。」小齊與家輝透露戲中很多人性化橋段，導演與編劇利用心理戰舖排，突顯人性對立點和矛盾，所以非常期待。



小齊說：「呢場戲最初話喺北京拍，心諗落雪拍撞車戲好慘又好危險，後來話搬返嚟香港拍，以為逃過一劫，點知遇上呢幾日香港特別凍，加上導演設計落雨飛車場面，增強刺激氣氛，結果家輝全身濕晒、好凍！」家輝無奈地說：「拍戲最辛苦，最凍嗰幾日一定落雨、跳水，仲要拍完第二日天氣變熱，激死！」小齊封他「搏命三郎」，他說：「家輝唔止淋濕身，仲要喺車廂內捱撞，之前拍交打戲，佢被我掟上枱，我打佢我都周身痛，佢睇完Playback，叫我再打得勁啲！」家輝讚小齊幾乎全程戴面具做戲，靠肢體演繹係另一種難度。

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