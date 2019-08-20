食玩瞓都一個人　蔡一傑Enjoy孤獨一生

歌手蔡一傑到電台宣傳新歌《獨行派對》，講述獨行俠都可以很精彩：「想傳達正面訊息，一個人未必好悶，唔好覺得一個人食飯就好lonely。（平時多唔多做獨行俠？）絕對係一個獨行俠，我到依家都係單身獨行俠，可以一個人游水、睇戲、買餸煮飯、做gym、打邊爐、燒嘢食，有啲一人火鍋同一人燒烤包嘛。（一個人做乜都得？）我已經得。」問到可試過一個人去旅行？他謂：「不嬲都一個人去旅行，因為有時同朋友去好煩，例如去日本，約實時間買完嘢等，結果佢哋遲大到，或者有時食嘢有分歧，但一個人可以自己決定做咩同去邊，未必一定要行程緊密，鍾意可以留喺酒店唔出都得。」



問到有甚麼接受不到一個人做？他就謂有個測試是一個人做的10級挑戰，結果自己做勻晒，所以道出一個人都可以很精彩。他又透露新歌邀得恭碩良打鼓，而弦樂部分就在北京錄製，更首次在早上錄音：「未試過喺朝早11點錄音，入行30幾年都未試過朝早錄音，平時都係夜晚，所以嗰日8點就起身開聲，都係一個人嘅新嘗試。」問音樂會可會邀兩位草蜢拍檔做嘉賓？他表示：「會請佢哋嚟睇。（唔畀上台？）盡量想呈現自己一個人多啲，所以我唔會唱草蜢啲歌，一丁點草蜢嘅嘢都唔會有，我好撇脫，唔會有跳舞、唔着珠片，想呈現蔡一傑多面睇，所以會係從音樂出發。」



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