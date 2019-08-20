粵劇加新科技　衛駿輝《木蘭傳說》場場爆滿

粵劇文武生衛駿輝正在於西九戲曲中心演出新編粵劇《木蘭傳說》，衛駿輝說：「粵劇一定要掀起新景象，才可以吸引年輕觀眾欣賞。為了配合時代節奏，今次演出《木蘭傳說》，我堅持全劇要在三小時內完成演出，而且在傳統戲曲上加入創新科技，包括大型鼓樂，立體投影技術，利用旋轉舞台表達不同的場景等。



《木》劇未演出前，二十場票房全滿。全劇演出期間，更吸到了毛俊輝胡美儀夫婦、安德尊等捧場，觀眾們反應非常正面，認為此劇加入新科技元素，豐富了舞台的可觀性，各演員表現出色。票房口碑皆告捷，令團隊感到極為興奮。衛駿輝最感開心地說：「團隊集合了各演出單位的精英，文武生梁兆明、宋洪波、黃春強，正印花旦謝曉瑩、李沛妍，還有阮兆輝、廖國森等前輩，他們都是獨當一面的角兒，但是，在《木蘭傳說》團隊，他們非常配合，集中聽指令，不計較戲份多少，只是專心做好本分，這份團結精神，也是票房口碑雙告捷之外，另一點令我最感興奮之處，今次演出用上三十五位演員，一位演員不合作也會破壞大局，今次人人齊心才可以取得佳績，真要多謝全個團隊支持，我才可完成任務。」



而劇團行政統籌吳仕福全力支持身兼製作總監，花木蘭主演者衛駿輝製作此劇：「我全力支持她，給予百分百自由度，我相信她的能力和魄力。」



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