勁過Marvel隊長！JuJu打入國際排行榜頭百位

成功以真功夫打入荷里活的香港武打女星陳鈺芸（JuJu），憑Netflix原創美劇Wu Assassins（《五行刺客》）的女保鏢Zan一角，打入本周IMDB國際影星排行榜頭一百位，排名八十四，緊隨其後是Marvel隊長Brie Larson，JuJu也是本周排名最高的亞裔影星！恭喜JuJu為港爭光！



大量觀眾在社交平台上大讚JuJu的武功和演技，很多觀眾喜歡JuJu在廚房內大戰的武打場面和用高踭鞋做武器的武打場面，一如以往，JuJu在劇中所有打鬥動作都是親自上陣，不用替身。總監製John Wirth在看完JuJu試鏡後，很喜歡她的形象和身手，於是便把Zan這個本來由男性演出的角色改為女性，並度身為她加入更多打鬥場面。



對此，JuJu表示拍電視劇較拍電影的時間更緊迫，所以排練時間不多：「每場動作場面大約用兩小時去學所有動作，然後我會與動作組一起拍攝一個示範Demo給導演。」《五》的武指Dan Rizzuto表示由演員親自參與Demo拍攝是十分罕有，是他二十年來第一次見到，他很欣賞JuJu對拍攝動作場面的用心和投入，加上JuJu深厚的武功底子，令動作場面拍攝出來效果非常理想！



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