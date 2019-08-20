廣州首個售票騷　林奕匡同粉絲大合唱

歌手林奕匡（Phil）日前於廣州舉行首個售票演唱會，特別邀請師妹黃妍（Cath）擔任嘉賓，合唱《一世同學》，Phil笑指因為覺得自己同Cath好相似，所以邀請對方做嘉賓︰「大家都識玩樂器，又係自己寫歌，最重要係大家都係一樣對夢想好堅持！」之後Cath留於舞台上獨唱出《笑容迷路了》。



席間Phil同Fans分享心情︰「音樂令到我行咗好多好特別嘅路，亦都帶我去咗好多唔同嘅地方，好似我之前去咗Boston學音樂啦，前一年我又去咗歐洲造歌啦，每一次都係好特別嘅聚會，好特別嘅Party。」接着Phil先後唱出《從世界到我家》、《頌讚詩》、《家常便飯》等，感激Fans說︰「今晚亦會係我人生一個重要嘅畫面！因為有你哋嘅支持，就係我繼續奮鬥嘅動力！」場面感動到不少Fans。



個唱尾聲，Phil再度剖白心底話︰「有一首歌救咗我同我嘅音樂，曾經擔心過呢首歌會係自己唯一嘅歌，呢首歌係《高山低谷》！」說畢便同Fans大合唱，最後要二度Encore氹Fans！



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