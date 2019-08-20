造人睇個天！陳山聰婚禮從簡唔搵兄弟撐

藝人陳山聰多年來情路崎嶇，最終覓得貼心另一半，11月將告別單身，認真恭喜！他直言原本打算9月入紙申請結婚後才公開喜事，卻率先被東網獨家踢爆婚訊。心情大佳的他現身西貢，為主演新劇《大步走》首日開工，身邊拍檔兼好友姚子羚戥他高興，禁不住取笑山聰：「娶到咁好嘅老婆，你真係三生有幸！」談到籌備婚禮，山聰說：「始終佢（未婚妻Apple）唔係圈中人想低調，最緊要係簽字啫，冇兄弟、姐妹團，亦都唔會接新娘，簡簡單單同屋企人及朋友食餐飯，開心一晚囉。（預算擺幾圍？）10圍、8圍，唔想驚動太多人。（婚照？）影咗，不過我要求高，慢工出細貨，依家唔係大家睇住。」



當被問到求婚經過，他表示一點也不浪漫：「佢去年生日求嘅，不過當時大家都已有共識，覺得係時候。本來《大》劇10月就煞科，點知拍攝期延後，我同監製商量，佢話我都係請1、2日假，影響唔大。（蜜月要遲啲先？）呢樣冇所謂，反正我哋平時有假就去旅行。」山聰被指「發B寒」，當被問到婚後是否全力造人，他靦覥謂：「睇吓有冇時間，同埋都要睇過天，盡量啦。」子羚即說：「佢不停喺我哋群組放B女片呀。」山聰表示該BB女其實是未婚妻甥女，與他特別投緣：「今次劇裏面我演劉穎鏇嘅爸爸，都湊吓B提升吓父愛啫。」



對於遇到Apple，山聰坦言感恩，並謂與對方志趣相投：「大家都鍾意周圍搵嘢食，佢又好識照顧人，放假煲湯畀我飲，仲會連我身邊人都有份。」他坦言拍拖五年以來，大家共同經歷了開心及不快事，每日都相當難忘，而Apple善解人意，給予山聰足夠空間，是位相當貼心的女生。



至於子羚打算於拍劇收工後，為一對新人舉行告別單身派對，她又忽發奇想：「我哋成班兄弟姐妹都未試過一齊去旅行，今次可以諗吓趁山聰結婚，大家搞番個旅行團都幾開心。」

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