具慧善冇答應離婚　爆安宰賢醉酒與多女聯繫

韓國34歲女星具慧善與32歲男星安宰賢結婚三年一直十分恩愛，但具慧善前日卻突然透過Instagram指男方因為變心而決意離婚，鬧爆安宰賢拒與其母見面，又大爆安宰賢早已與事務所準備好離婚聲明，更曾與事務所代表在背後講她的壞話，而二人所屬的BH事務所曾指具慧善已聘請律師，向法院申請離婚調停，但具慧善隨後發文反擊指公布離婚聲明前未曾與她商議，她亦未同意簽署離婚協議書。



而具慧善今晚透過代表律師發聲明，指具慧善在婚姻破裂中並不是有責任的一方，而具慧善雖然曾與安宰賢就離婚一事進行協議，但並沒有答應離婚，現時亦沒有離婚的想法，代表律師指兩人之間雖然曾經寫過離婚協議書的草稿，但上面並沒有蓋章或簽名，具慧善更透過律師指：「安宰賢對於婚姻的厭倦感、信賴關係破裂、變心和在醉酒狀態下和多名女性有緊密和頻繁的聯繫等，這都令具慧善承受極大的壓力。」



代表律師指具慧善雖然進行了協議離婚的程序，但因為母親在精神上受到的打擊及健康惡化，而她亦想守護家庭，所以並不想離婚。



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