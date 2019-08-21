經歷離婚！張曼玉愈愛愈嫩玩埋忘年戀

歌唱之路與情路同樣迂迴的張曼玉（Maggie），早年曾與導演爾冬陞拍拖，並與影帝梁朝偉傳緋聞，至1999年與拍拖一年九個月的法籍導演Olivier Assayas拉埋天窗，惟婚姻維持三年便離婚收場。隨後她轉攻嫩男，2007年戀上比自己細7年的德籍建築師Ole Scheeren，二人愛得相當高調，不時十指緊扣出席活動，可惜於2012年宣告分手。



愈愛愈後生的她於2014年爆出「忘年戀」，與年輕15年的前香港樂隊Audiotraffic主音、中英混血兒Adrian da Silva撻着，Maggie更受男方影響，以搖滾歌手身份轉戰樂壇，但有指拍拖不足一年便遭男方狠撇，事後Adrian更割席稱從未交往。不過她回復單身亦不愁寂寞，2016年返港度假時，被拍得密會高大光頭男，惟戀事無疾而終。近年鮮有幕前演出的她今年終於「出山」，孖住內地人氣男子組合「樂華七子」亮相內地綜藝節目《少年可期》，更與「小鮮肉」范丞丞結伴去街市買餸，完全零隔膜。



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