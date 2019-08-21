無懼恥笑重出江湖　天籟之音逐個數！

圈中不少藝人公開獻唱時失準，「天籟之音」一鳴驚人，遭到洗版式抨擊，不過他們未有放棄音樂夢，反而積極備戰，務求一雪前恥！



李佳芯

視后李佳芯2016年現身聖誕活動獻唱《小幸運》，唱腔「獨特」驚變《小噩夢》，更獲封「魔音歌后」，慘成笑柄的她努力跟老師學唱歌，於家中秘密練兵，去年再於聖誕活動獻唱，獲網民大讚歌藝突飛猛進，她笑言希望有機會再唱「首本名曲」。





黃宗澤

2008年出碟殺入樂壇，翌年於《勁歌金曲頒獎禮》與陳奕迅合唱《K歌之王》瘋狂走音兼「斷氣」，遭網民恥笑。2013年唱其歌曲《最後祝福》再「撻Q」，被笑指「樂壇欠他一個交代」。他一直追尋唱歌夢，今年再度出歌雪恥，將《K歌之王》改編成《發夢之王》自嘲。





傅穎

2009年身為歌手的她於無綫節目《勁歌金曲》現場獻唱《花吃了這女孩》時五音不全兼走音，被網民狂插，更有「傅走音」稱號。承認走音是一大污點的她堅持歌手身份，繼續出歌兼北上登台，於2016年再次推出廣東歌《最近好嗎》，與前輩歌手關淑怡同台合唱《難得有情人》。



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